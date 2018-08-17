В этом доме был пожар

— Я даже не знаю, что сейчас чувствовать. Вчера у нас горе в доме — человек погиб, а сегодня у меня ребёнок родился... — житель дома на Суздальской, 17а Вячеслав в растерянности. И переживает: как после такого пожара дальше жить в этом бараке?

Беда случилась вчера. В доме сгорела квартира. В ней погибла пожилая женщина, соседка Вячеслава. Другие квартиры и их жильцы не пострадали. Сейчас спецслужбы расследуют, что стало причиной пожара. И, как сказали жильцы дома, на время следствия перекрыли газ. Дом старый, деревянный. Горячей воды там нет, её грели как раз на газу. То есть людям ни помыться, ни поесть, вообще ничего. А в доме есть семьи с маленькими детьми.



Вячеслав ждёт жену из роддома

Жена Вячеслава накануне пожара уехала в роддом. Скоро её должны выписать. А дома нет никаких условий для мамы с малышом.



Зачем спалили целый квартал: в Ярославле на месте сгоревших бараков началась масштабная стройка.



— Караул! Дома дед парализованный, двухлетняя Женька на руках, и жена рожает! — восклицает глава семейства Вячеслав. — Нам сказали, что сейчас ведётся следствие. Пожар-то случился на кухне. Возможно, произошла утечка газа. Поэтому его и перекрыли. Обещают дать только после окончания расследования, а это как минимум неделя. А нам как жить всё это время? По-хорошему, надо было газ перекрыть в сгоревшей квартире, а нам открыть. И ведь самое-то главное, хоть бы кто из газовщиков пришёл!

Квартира, где случился пожар

Мы запросили информацию у мэрии Ярославля, но чиновники, к сожалению, так и не ответили.

Напомним, пожар произошёл вчера в 15:20. Спасатели тушили огонь 17 минут. В результате полностью выгорела кухня на втором этаже. Там же погибла женщина.

