А вот цветы учителю — от души

Ярославцы жалуются — перед 1 сентября в школах начались поборы. На линолеум, на новые окна, на учебники и охрану… Это вообще законно? Разбираемся вместе с департаментом образования.



Мы собрали жалобы родителей. Суммы вроде и не большие, но все равно ощутимые.



Евгения, у которой ребенок учится в 56-й школе, утверждает, что там каждый год просят сдать на охрану по 400 рублей.



— Да, действительно собираем на охрану, но только по 350 рублей с человека в год, — подтвердили в школе.



У Анны ребенок учится в школе № 11. Она пожаловалась в одном из пабликов, что 3 года подряд сама покупала учебники и рабочие тетради. Директор школы опроверг эту информацию и сказал, что все тетради и учебники закупаются школой.



— А родители по собственному желанию могут покупать дополнительные материалы, которые сами сочтут полезными для своих детей, — говорит Николай Контров.



Рассказывает и мама второклашки из школы № 43:

— Сдавали, но на добровольных началах, через специально родительский комитет. В прошлом году мы сдали по 6 000 рублей. Деньги были потрачены на походы в кино, театр и на детский досуг. Также родители скидывались за установку кулера и покупку воды для него. Мы дарим подарки учителям на праздники — все в пределах 3 тысяч за подарок. На каждом собрании родительского комитета ведется протокол, его подписывают все члены комитета. В прошлом году администрация школы попросила купить в класс шторы и поставить окно, опять же в добровольном порядке. Мы посовещались и решили скинуться. В актах работ прописано, что это благотворительность.



Во всех школах и детских садах сейчас ходят комиссии. Что проверяют.



При личной встрече директор 43-й школы Майя Борецкая рассказала:



— Всё, что было потрачено на ремонт, — добровольные пожертвования родителей, всё, на что ушли деньги, зафиксировано на бумаге. Походы в театр и кино — личная инициатива родителей, — уточнила директор.



Но что, если школа все-таки настаивает на сборе денежных средств? Скажем так, в добровольно-принудительном порядке. Как действовать? Ярославским родителям ответили в областном департаменте образования.



— Любые дополнительные расходы могут быть только по инициативе родителей, принуждать сдавать деньги вас никто не имеет права, — говорит Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области. — Ни активисты из родительского комитета, ни тем более администрация школы не имеют права никого принуждать, это незаконно. Периодически к нам поступают обращения по этому поводу — в основном они касались таких тем, как охрана, ремонт и покупка дополнительных учебных материалов. По каждому случаю проводилась тщательная проверка. Информация передается учредителю школы, который вправе принять меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения и обращения в прокуратуру. Школы могут привлекать средства благотворителей, но, еще раз подчеркну, только на добровольных началах. О фактах давления на родителей по поводу сбора денег прошу обязательно сообщать. С жалобой можно обратиться в муниципальные органы управления образованием или в прокуратуру. У нас в департаменте образования Ярославской области организована круглосуточная горячая линия, телефон 8 (4852) 31-43-45.

