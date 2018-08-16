Пенсионер пустил мужчину пожить к себе

79-летний дедушка поплатился за своё милосердие. Пенсионер из Рыбинска пустил к себе пожить 57-летнего мужчину. Дедушка пожалел его: у того ни кола ни двора, денег тоже нет. Но взамен попросил: ты тогда мне помогай по хозяйству, ухаживай за мной. Мужчина согласился. Но вскоре перестал вести хозяйство, начал пить. А потом и денег на выпивку у дедушки требовать. В конце концов, старик не выдержал и избил своего жильца молотком. Сосед пенсионера услышал крики, увидел открытую дверь и зашёл внутрь. Дедушка ни от кого не скрывался, признался, что произошло. Сосед вызвал полицию и скорую.



— Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался через несколько часов. Пенсионер нанёс мужчине не менее 6 ударов молотком по голове. Поскольку у следствия имеются обоснованные сомнения в психическом здоровье подозреваемого, в отношении него будет проведена психиатрическая судебная экспертиза для определения психического состояния в момент совершения преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



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