Полиция возле здания мэрии

Полицейские в касках посреди улицы, машины разминирования. Сейчас правоохранительные службы перекрыли центральные улицы Ярославля. Полиция находится возле здания правительства и мэрии.



В центре проходят учения

— Это проходят антитеррористические учения. Мэр в курсе, — рассказал пресс-секретарь Владимира Слепцова Хаджи Бадалов.

Полиция отрабатывает антитеррористические навыки

Учения проходили с 13 по 15 августа и в области. Там сотрудники правительства региона, управлений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по Ярославской области отработали весь комплекс действий, позволяющий вовремя вычислить и обезвредить террориста

