У здания правительства и мэрии вооружённая полиция в касках: что случилось
16 августа 2018 10:51
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Полицейские в касках посреди улицы, машины разминирования. Сейчас правоохранительные службы перекрыли центральные улицы Ярославля. Полиция находится возле здания правительства и мэрии.
— Это проходят антитеррористические учения. Мэр в курсе, — рассказал пресс-секретарь Владимира Слепцова Хаджи Бадалов.
Учения проходили с 13 по 15 августа и в области. Там сотрудники правительства региона, управлений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по Ярославской области отработали весь комплекс действий, позволяющий вовремя вычислить и обезвредить террориста
Фото: читатель 76.ru, Елена Вахрушева
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