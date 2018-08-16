Центральные улицы станут пешеходными

17 и 18 августа в Ярославле будут перекрыты центральные улицы города. Правда, перекрытие этих улиц было скорректировано после жалоб ярославцев. Водителям надоело объезжать полгорода из-за постоянных праздников и демонстраций.



— 18 августа состоится футбольный матч между «Шинником» и питерским «Зенитом-2». Поэтому с 19:00 и до конца игры перекроют движение на улице Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова. 18 августа с 7 утра и до окончания матча «Шинник» — «Зенит-2» также будут перекрыты улицы Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина, — сказали в мэрии Ярославля.



18 августа пройдёт фестиваль «Пир на Волге».



— С 6 утра до 10 вечера будет ограничен проезд, а также остановка и стоянка машин на участке Которосльной набережной (верхний и нижний ярус) от улицы Подзеленье до Волжской Набережной и участке Волжской Набережной (верхний и нижний ярус) от улицы Первомайской до Которосльной набережной, — рассказали в мэрии Ярославля.

