Водитель погиб на месте

Родственники погибшего в ДТП мужчины просят помощи. Они ищут очевидцев аварии, которая произошла ночью 14 августа в Ростовском районе. Там столкнулись «Хёндай» и «Черри». В результате столкновения, погиб 57-летний ярославец.



- Друзья, прошу помощи. Погиб мой отец, может, кто-то был свидетелем данного ДТП, прошу разъяснить, как было на самом деле. Может, у кого-то есть видео самого ДТП, пришлите пожалуйста. Заранее спасибо, - написал в соцсетях сын погибшего Александр.



Напомним, ранее мы общались с дочкой водителя «Черри». Она рассказала, что у следователя столкнулась с одним из тех, кто находился в салоне «Хёндай». По словам девушки, он не признавался, кто был за рулём. И даже не подошёл к детям погибшего, чтобы выразить соболезнования. Двое человек из «Хёндай» попали в больницу с травмами.



Если у вас есть какая-то информация о произошедшем ДТП, вы можете связаться с Александром здесь.

