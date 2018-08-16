В Ярославле прокуроры провели проверку предприятий и проверили, не портят ли они своим производством экологию. Серьёзные нарушения нашли на химическом заводе «Луч».



Выбросы с завода загрязняют в Ярославле воздух

— Наши специалисты установили, что на территории предприятия есть источники выбросов вредных веществ, которые загрязняют атмосферу, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района. — Нарушения есть на автотранспортном участке, площадке изготовления пластилина, клея ПВА, корректора, липкой ленты, восковых карандашей и красок, а также некоторых других цехах.



В итоге председателю «Луча» внесли представление об устранении нарушений, а на само предприятие наложили штраф в 20 тысяч рублей.



Тем временем, пока ярославцы активно обсуждали вонь с мусорного полигона, почти никто не заметил, как по Волге растеклись огромные нефтяные пятна. Подробности и комментарий эколога.