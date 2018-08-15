Сегодня в Ярославле прошло заседание, где обсуждали нюансы проведения городского гастрономического фестиваля «Пир на Волге». Когда разговор зашёл о безопасности, участники встречи поинтересовались, где будет перекрыто движение.



В последнее время ярославские власти получили много гневных упрёков от горожан за перекрытые дороги

— В день проведения фестиваля будут перекрыты ряд улиц, в том числе Ушинского, Комсомольская и Первомайская на отрезке от площади Богоявления до Красной площади.



В этот момент оживился мэр Ярославля Владимир Слепцов, который внимательно слушал участников заседания.



— Хватит издеваться над людьми, — возразил глава города. — Надо перекрывать только там, где это необходимо. Чтобы никто не страдал в пробках, объезжая перекрытые улицы.



После сказанного тут же решили изменить схему перекрытия улиц. В итоге для проезда закроют только часть Волжской и Которосльной набережных, а также закроют для всех въезд на Стрелку.



Мэр Ярославля Владимир Слепцов разъяснил, кому на городских праздниках можно есть шашлыки и пить пиво, а кому — нет.



«Пир на Волге» пройдёт в Ярославле на Стрелке 18 августа. В этом году фестиваль в Ярославле соберет еще больше гостей со всей страны. Приедут из Тольятти, Екатеринбурга, Вологды, Костромы и многих других городов. Будут и особые сюрпризы. Например, хоккеисты «Локомотива» представят новую форму и сразятся с шеф-поваром одного из ресторанов города в кулинарном поединке. Также они будут жарить сосиски, которые смогут попробовать все желающие.

