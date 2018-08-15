Днём на улице Свободы никаких запретов на стоянку не будет

В Ярославле запретили остановку и стоянку на улице Свободы около ТЮЗа: на участке от «Сказки» до остановки транспорта. Ограничения не коснутся парковок у самой сказки и у магазина «Миллион роз». Таким образом городские власти по приказу мэра «борются с тёмными силами.

— Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — говорят в мэрии Ярославля. — Обращаем внимание, что запрет будет действовать круглосуточно, а не как говорится в некоторых источниках, что только в вечернее и ночное время.

Но это ещё не всё. Скоро введут запрет парковки ещё на двух центральных улицах города.