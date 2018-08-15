В Ярославской области до завтра будет бушевать гроза
15 августа 2018 11:12
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Сегодня на Ярославль обрушится сильный ливень с грозой. По данным Гисметео, небольшой дождь начнётся уже днём в 15:00. А к вечеру стихия разгуляется: гроза обрушится на Ярославль в 18:00. По прогнозам синоптиков, выпадет не менее 11 миллиметров осадков.
— При этом порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, — рассказали специалисты Гисметео.
Сильный дождь и гроза будут идти в городе вплоть до позднего вечера. По прогнозам синоптиков, дождь и сильные порывы ветра не прекратятся и завтра.
Фото: Александра Савельева
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