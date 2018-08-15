В Ярославской области стартует сезон охоты на птиц 
В Ярославской области стартует сезон охоты на птиц 

В Ярославской области с 18 августа стартует охотничий сезон на пернатую дичь. Он будет действовать до середины ноября.

В областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования рассказали, на каких птиц и в каком количестве разрешено охотится в ярославских лесах. Так, один охотник может убить сотни пернатых:

  • глухарь (до 3 птиц);
  • тетерев (до 7 птиц);
  • вальдшнеп (до 10 особей в сутки);
  • рябчик (до 5 в сутки);
  • болотно-луговая, полевая, водоплавающая дичь (до 10 особей каждого вида в сутки). 

Исключение составляют лишь виды, занесённые в Красную книгу области. 

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