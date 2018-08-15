В Ярославской области стартует сезон охоты на птиц

В Ярославской области с 18 августа стартует охотничий сезон на пернатую дичь. Он будет действовать до середины ноября.

В областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования рассказали, на каких птиц и в каком количестве разрешено охотится в ярославских лесах. Так, один охотник может убить сотни пернатых:

глухарь (до 3 птиц);

тетерев (до 7 птиц);

вальдшнеп (до 10 особей в сутки);

рябчик (до 5 в сутки);

болотно-луговая, полевая, водоплавающая дичь (до 10 особей каждого вида в сутки).

Исключение составляют лишь виды, занесённые в Красную книгу области.

Кстати, в Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев.