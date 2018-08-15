В Ярославской области разрешили стрелять в птиц: какие виды можно убивать
15 августа 2018 07:52
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В Ярославской области с 18 августа стартует охотничий сезон на пернатую дичь. Он будет действовать до середины ноября.
В областном департаменте охраны окружающей среды и природопользования рассказали, на каких птиц и в каком количестве разрешено охотится в ярославских лесах. Так, один охотник может убить сотни пернатых:
- глухарь (до 3 птиц);
- тетерев (до 7 птиц);
- вальдшнеп (до 10 особей в сутки);
- рябчик (до 5 в сутки);
- болотно-луговая, полевая, водоплавающая дичь (до 10 особей каждого вида в сутки).
Исключение составляют лишь виды, занесённые в Красную книгу области.
Кстати, в Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев.
Фото: Департамент охраны природы ЯО
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