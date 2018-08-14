Подрядчик обещал успеть уложить весь асфальт до завтрашнего вечера. Фото сделано сегодня

Не прошло и двух месяцев, как в Ярославле вот-вот готовы открыть обновлённый парк «Нефтяник». Он стал победителем в голосовании за места, которые благоустроят в Ярославле, поэтому его обновят самым первым. Более того, подрядчик уверяет, что уже завтра вечером он закончит укладывать асфальт на территории парка.

Новый детский городок в парке

– Останется провести благоустройство газонной части и установить освещение, – рассказал заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов. – На территории парка также установят урны и скамейки, три из которых будут с подогревом и зарядкой для телефонов.



А это значит, что открытие парка после масштабного обновления состоится уже в августе: 25 числа здесь запланирован концерт и музыкальный фестиваль.



В парке также установили огромный детский городок, новую входную арку, поставили спортивную площадку, где смогут заниматься даже инвалиды. А ещё в парке сделали футбольное поле с натуральным газоном.

Футбольную зону сделали с настоящим газоном

Здесь же теперь есть стильная спортивная площадка

Все эти обновления обошлись почти в 20 миллионов рублей. Деньги направляли из бюджета Ярославской области. Что ещё также масштабно благоустроят в нашей области, читайте тут.