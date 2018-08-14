Ева Зубова

15-летняя Ева Зубова из Ярославля станет иллюстратором для сборников сочинений Александра Пушкина, Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина.

Ева прошла отбор из 1500 рисунков во всероссийском конкурсе «Поколение М» среди детей 11–18 лет. Все участники конкурса должны были пройти серию видеоуроков с художниками, а затем создать собственный пейзаж. Мастера конкурса выбрали лучшие работы, которые станут иллюстрациями к книгам.

— Я рисую с 5 лет, хожу заниматься с педагогом Ниной Александровной раз в неделю по три часа. Пейзажи у меня получаются лучше всего, и когда путешествую, всегда фотографирую самые красивые, вдохновляющие места, а потом с этих фотографий пишу собственные картины, — рассказала юная художница Ева Зубова. — Мой пейзаж, который я отправила на конкурс «Поколение М», выражает немного грустное настроение, потому что на голубом небе надвигается тучка, но есть немного солнечных лучей, которые освещают рожь. На поле протоптана тропинка, по которой когда-то шли люди, разговаривали, веселились, работали. Эту картину я писала акварелью, но больше люблю работать маслом, чтобы цвета получались глубже, богаче, красивее.

Рисунок Евы оценили художники-профессионалы

Недавно 76.ru попросил детского психолога рассказать, как понять своего ребёнка по его рисункам.