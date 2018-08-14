Пробка во все стороны: в центре Ярославля повисший провод парализовал движение
14 августа 2018 15:29
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В Кировском районе Ярославля образовалась большая пробка из-за обвисшего над перекрёстком кабеля. Это произошло на пересечении Мышкинского проезда и Магистральной улицы.
— Машины стараются объезжать провод, для этого приходится пересекать сплошную, — говорят очевидцы. — Все друг друга пропускают, поэтому машины через перекрёсток проезжают с черепашьей скоростью. Автобусам и вовсе не объехать провод, поэтому они задевают его кузовом. Во все три стороны — пробка.
Недавно неподалёку от этого места на дороге была другая проблема — здесь из-под асфальта забил коммунальный гейзер.
Фото: Михаил Контуев
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