Пробка на дороге образовалась во всех направлениях от перекрёстка

В Кировском районе Ярославля образовалась большая пробка из-за обвисшего над перекрёстком кабеля. Это произошло на пересечении Мышкинского проезда и Магистральной улицы.



— Машины стараются объезжать провод, для этого приходится пересекать сплошную, — говорят очевидцы. — Все друг друга пропускают, поэтому машины через перекрёсток проезжают с черепашьей скоростью. Автобусам и вовсе не объехать провод, поэтому они задевают его кузовом. Во все три стороны — пробка.

Недавно неподалёку от этого места на дороге была другая проблема — здесь из-под асфальта забил коммунальный гейзер.