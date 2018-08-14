Чиновников привлекли к ответственности

Ярославская прокуратура проверяет чиновников. Оказалось, что сотрудники мэрии попытались скрыть сведения о своём имуществе и зарплатах.



Например, в департаменте образования один из чиновников, занимающих ведущую должность, не сообщил о том, что владеет помещением в Ярославском районе. Другой сотрудник департамента скрыл информацию о земельном участке и даче в Гаврилов-Ямском районе.



— Ещё несколько сотрудников мэрии не сообщили о зарегистрированных на их супругов машинах, а также скрыли реальные сведения о доходах, — рассказали в прокуратуре города Ярославля.



Всех чиновников, попавшихся на нарушениях, привлекли к дисциплинарной ответственности.

