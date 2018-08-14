Готовится что-то масштабное

Под Ярославлем готовятся к съемкам фильма про Сирию. Телеканал НТВ может выставить свои камеры на территории села Вятское уже осенью. Здесь снимут 10-серийный фильм «Живая мина», в котором будут описаны события в Сирии и жизнь в современной России.

В исторических ландшафтах Вятского будут разворачиваться любовные драмы и закрученные детективные сюжеты.

— Всё пока находится на стадии обсуждения — актерский состав, площадки, на которых будут разворачиваться сцены фильма, — прокомментировали в Вятском. — 24 и 25 августа на территории села также будут сниматься отдельные сцены еще одного фильма. Что именно снимают, мы пока сказать не можем — коммерческая тайна.



Село Вятское признано самым красивым в стране



Вятское не впервые становится съемочной площадкой. Здесь снимали сцены для фильмов «Котовский», «Черные волки», «Страсти по Чапаю», «Берега» и «Бобры».

