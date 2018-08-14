На место тут же приехал ОМОН

Вчера в центре Ярославля обнаружили опасную находку — во время ремонта сотрудники ярославского музея-заповедника наткнулись на настоящий 76-миллиметровый снаряд. Оказалось, пролежал он в земле долго — ещё с гражданской войны.

Вызвали Росгвардию.

— Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали посетителей музея, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области. — Затем бойцы инженерно-технической группы ОМОН извлекли опасную находку и эвакуировали её во взрывобезопасном контейнере.

Снаряд нашли на месте ремонта

В этом контейнере снаряд отвезли на полигон, где и взорвали.

И хорошо, что аккуратно всё сделали. А то в прошлом году в Некрасовском боевой снаряд разнёс дом.