Вчера в Ярославле в одной из многоэтажек на Ленинградском проспекте произошла трагедия — из окна на 3-м этаже выпал 35-летний мужчина.

Как показывает статистика, дети из окон выпадают намного чаще, чем взрослые

— Мужчина сильно ударился о землю, — рассказали очевидцы. — Кто-то вызвал скорую, и врачи увезли его в больницу.



Пострадавшего сразу же отправили в реанимацию, потому что травмы были очень серьёзные. Врачи сделали всё возможное. Но спасти выпавшего из окна мужчину им не удалось — пациент скончался.

— По факту произошедшего мы начали проводить доследственную проверку, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — По предварительным данным, мужчина был пьян и выпал из окна по собственной неосторожности.

Чаще следователям приходится выяснять, что произошло, когда из окон выпадают дети. Этим летом в Ярославле было несколько таких случаев. Недавно в Дядькове с 9-го этажа упала 13-летняя девочка.