В Ярославской области полыхает здание полиции: подробности
13 августа 2018 16:57
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В Рыбинске горит здание полиции. Пламя разбушевалось не на шутку: по словам спасателей, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Само здание разделено на две части: одна принадлежит полиции, а вторая — неэксплуатируемая. Именно она и загорелась.
— Сейчас спасателям удалось взять ситуацию под контроль, в ближайшее время будет объявлена локализация, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, в Рыбинском районе вчера заживо сгорели супруги-пенсионеры.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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