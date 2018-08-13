Пожарные уже на месте

В Рыбинске горит здание полиции. Пламя разбушевалось не на шутку: по словам спасателей, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Само здание разделено на две части: одна принадлежит полиции, а вторая — неэксплуатируемая. Именно она и загорелась.

— Сейчас спасателям удалось взять ситуацию под контроль, в ближайшее время будет объявлена локализация, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Напомним, в Рыбинском районе вчера заживо сгорели супруги-пенсионеры.