Почувствуй себя на орбите: ярославцы смогут пройти тест на космонавта

Не знаете, где провести выходные так, чтобы они запомнились? Проведите их в космосе! Согласитесь, каждый из нас в детстве мечтал стать настоящим космонавтом и покорить космическое пространство. Сейчас выйти в открытый космос вполне реально и осуществимо с помощью новейших технологий, представленных на интерактивной выставке, которая открыла свои двери для жителей Ярославля. Полететь на Луну, узнать свой вес на Юпитере, сесть за штурвал космического корабля и познакомиться с инопланетянином — проще простого.

Выставка «Твой Космос» расположилась в ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, 1. Это более тысячи метров интерактивного пространства. Экспонаты выставки откроют завесу манящего, загадочного и необычайно красивого космоса, в который невозможно не влюбиться!

Тренажёры для космонавтов



Во время полета на орбиту, а также при возвращении из космического пространства космонавты сталкиваются с перегрузками. Поэтому тренировка космонавтов в центрифуге входит в обязательную подготовку звездного экипажа. Даже космические туристы не смогут попасть на орбиту без подобного испытания.



Почувствуй себя пилотом

Виртуальный авиа-симулятор «Fly Motion» представляет собой кабину «пилота», которая вращается вокруг своих осей на 360 градусов в четырех направлениях: вперед, назад, влево и вправо.



Отправить свой голос на Венеру, Марс и Сатурн

Произнеси любую фразу и «Марсинатор» тут же отправит твой голос на планеты Солнечной системы. Через мгновение звук, пройденный через атмосферу небесных тел, вернется тебе в наушники!



Плазокомната

Дотронься до молнии собственными руками, и она начнёт с тобой играть. В каждой зоне выставки своя особенная атмосфера, в которую вы сможете окунуться на несколько часов или целый день. Билеты на выставку действительны в течение всего дня, вы сможете выходить и заходить обратно неограниченное количество раз. Космонавтом можно стать в любом возрасте!

Выставку Вы можете посетить ежедневно с 9 августа — по 16 сентября с 10:00 до 21:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте: твой-космос.рф или на кассе при входе на выставку.

