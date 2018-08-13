Вчера в центре Ярославля по улицам прошёл крестный ход. С иконами по перекрытым центральным улицам прошлись казаки.

Казаки пришли на крестный ход вместе с детьми

— Крёстный ход вокруг центра Ярославля прошёл против абортов в честь рождения царевича Алексея, — объяснил атаман казачьего войска в Ярославле Сергей Розов.



Шествие казаков против абортов вызвало бурную дискуссию у жителей Ярославля. Социальные сети и форумы завалены сотнями комментариев на эту тему.

Из-за шествия против абортов в воскресенье перекрыли центральные улицы Ярославля

— Не будут ходить казаки, пойдут солдаты НАТО, — подчёркивает важность прошедшего крестного хода пользователь «Ярпортала» под ником Troides. — Кто не хочет кормить казаков, тот будет кормить чужую армию. От России всегда хотели откусить куски.



— Если было бы голосование «Какой марш провести в центре Ярославля — радужных или казаков», проголосовал бы за геев, — пишет Jommo. — Они искреннее и полезнее. Гей может быть хорошим парикмахером, например, а лесбиянка — адвокатом. Да и само шествие хоть прикольное. А от этих ряженых толку — ноль. Даже вред скорее.

Казачий крестный ход вызвал бурное обсуждение в интернете

Мы уже подробно писали, зачем казаки проводят такой крестный ход, о расколе ярославского казачьего войска и мнение врачей по этому поводу.

