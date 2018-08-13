Про ремонт дорог власти говорят постоянно, но по нормальному асфальту ярославцы не ездили уже несколько лет
Про ремонт дорог власти говорят постоянно, но по нормальному асфальту ярославцы не ездили уже несколько лет

Губернатор Дмитрий Миронов решил узнать у ярославцев, какие дороги в городе больше всего нуждаются в ремонте. Чиновник завёл на сайте проекта «Решаем вместе» опрос на эту тему и пообещал, что по результатам голосования примет решение — где затевать ремонт в следующем году.

За первую неделю в опросе приняли участие более 25 тысяч человек. Глава региона считает, что это хорошая активность.

— Для нас принципиально важно учесть пожелания людей при составлении адресного перечня объектов, ведь именно жители Ярославской области — главные заказчики работ, — говорит Дмитрий Миронов. — Жители активно включились в процесс. Такое количество проголосовавших за столь короткий срок свидетельствует о востребованности организованного опроса.

На сайте посетителям предлагается выбрать самые ужасные участки дорог из 21 варианта или предложить свой. На сегодняшний день в лидеры вырвались 5 улиц.

Больше всего в ремонте нуждается участок улицы Красноборской от Сахарова до Университетской (11,5%). Следом идёт большой участок Тутаевского шоссе — от Елены Колесовой до Большой Норской (9,3%) На третье место попала дорога на улице Панина на отрезке от Строителей до Тутаевского шоссе (9,2%). Пора чинить, по мнению участников голосования, и проспект Дзержинского на участке от Ленинградского до Громова (8,9%). Топ-5 самых ужасных дорог Ярославля в опросе замыкает участок дороги на улице Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги.

Сейчас опрос продолжается — он будет идти до конца августа. Губернатор надеется, что в нём примут участие как можно больше человек.

— Чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти регистрацию на сайте, — уточнили в правительстве Ярославской области. — Для этого требуется указать номер мобильного телефона. Проголосовать можно всего один раз и не более чем за 10 дорог.

Бурный ремонт дорог в Ярославле развернули и в этом году — подрядчики ремонтируют улицы по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году должны отремонтировать 23 улицы (полный список тут). Недавно мы уже писали когда эти дороги должны доделать.