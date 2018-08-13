Про ремонт дорог власти говорят постоянно, но по нормальному асфальту ярославцы не ездили уже несколько лет

Губернатор Дмитрий Миронов решил узнать у ярославцев, какие дороги в городе больше всего нуждаются в ремонте. Чиновник завёл на сайте проекта «Решаем вместе» опрос на эту тему и пообещал, что по результатам голосования примет решение — где затевать ремонт в следующем году.



За первую неделю в опросе приняли участие более 25 тысяч человек. Глава региона считает, что это хорошая активность.



— Для нас принципиально важно учесть пожелания людей при составлении адресного перечня объектов, ведь именно жители Ярославской области — главные заказчики работ, — говорит Дмитрий Миронов. — Жители активно включились в процесс. Такое количество проголосовавших за столь короткий срок свидетельствует о востребованности организованного опроса.



На сайте посетителям предлагается выбрать самые ужасные участки дорог из 21 варианта или предложить свой. На сегодняшний день в лидеры вырвались 5 улиц.



Больше всего в ремонте нуждается участок улицы Красноборской от Сахарова до Университетской (11,5%). Следом идёт большой участок Тутаевского шоссе — от Елены Колесовой до Большой Норской (9,3%) На третье место попала дорога на улице Панина на отрезке от Строителей до Тутаевского шоссе (9,2%). Пора чинить, по мнению участников голосования, и проспект Дзержинского на участке от Ленинградского до Громова (8,9%). Топ-5 самых ужасных дорог Ярославля в опросе замыкает участок дороги на улице Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги.



Сейчас опрос продолжается — он будет идти до конца августа. Губернатор надеется, что в нём примут участие как можно больше человек.



— Чтобы принять участие в отборе, необходимо пройти регистрацию на сайте, — уточнили в правительстве Ярославской области. — Для этого требуется указать номер мобильного телефона. Проголосовать можно всего один раз и не более чем за 10 дорог.



Бурный ремонт дорог в Ярославле развернули и в этом году — подрядчики ремонтируют улицы по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году должны отремонтировать 23 улицы (полный список тут). Недавно мы уже писали когда эти дороги должны доделать.

