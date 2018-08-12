Ярославцы почти единогласно выступают за аборты

Сегодня по Ярославлю прошёл казачий крестный ход. Почти шесть часов колонна людей ходила по центру города. С иконами, жёнами и детьми. Так казаки показывали свой бунт против абортов. Однако не в том городе бунтовали. Большинство ярославцев считает, что аборты запрещать нельзя.

Так, в опросе 76.ru 55,9% респондентов считают, что женщина сама должна решать, оставлять ли ей ребёнка. Ещё 21,2% опрошенных также уверены, что аборты нужно оставить, но лишь для исключительных случаев (медицинские показания или если было совершено насилие). И только 13,7% считают аборт — грехом. Чуть больше 9% опрошенных так и не смогли определиться со своей позицией в этом вопросе. Всего участие в опросе приняли почти 1200 человек.

Кстати, мы спросили мнения врачей насчёт абортов.