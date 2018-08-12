Ярославец ограбил магазин, в котором работал

В Ярославле бывший работник магазина автозапчастей решил отомстить работодателю. 50-летний ярославец вынес кассу из магазина во Фрунзенском районе.

Мужчина разбил стекло в офисном помещении магазина, пробрался внутрь и забрал с собой 199 тысяч рублей из кассы.

— Оперативниками установлен местный житель, который свою вину признал. Он пояснил, что работал в этом магазине. Ранее у него уже была судимость, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ещё одно наказание по уголовной статье для ярославца может стать более суровым.

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