Бывший работник из мести обнёс магазин, в котором когда-то работал
12 августа 2018 17:57
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В Ярославле бывший работник магазина автозапчастей решил отомстить работодателю. 50-летний ярославец вынес кассу из магазина во Фрунзенском районе.
Мужчина разбил стекло в офисном помещении магазина, пробрался внутрь и забрал с собой 199 тысяч рублей из кассы.
— Оперативниками установлен местный житель, который свою вину признал. Он пояснил, что работал в этом магазине. Ранее у него уже была судимость, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ещё одно наказание по уголовной статье для ярославца может стать более суровым.
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Фото: Александра Савельева
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