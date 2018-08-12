Сегодня в небе можно будет увидеть роскошный метеоритный дождь

Ночь с 12 на 13 августа обещает быть одной из самых красивых этим летом. Именно сегодня можно будет наблюдать в небе самый масштабный звездопад года — метеоритный поток Персеиды. По небу за час будет пролетать по 100 метеоров.

В ярославском планетарии рассказали, как смотреть на небо, чтобы полюбоваться звёздным дождём.

— За ними не уследить телескопами. Только невооруженным глазам в полной темноте в середине ночи стоит смотреть. Несколько минут дайте глазам привыкнуть к тёмному небу, и вы увидите падающие звёзды, — рассказали в планетарии. — Телескопами мы наблюдаем только стационарные объекты: Солнце, Луну, планеты. Неподвижный телескоп не успеет за падающей звездой.

Персеиды появляются на небе ежегодно в период приблизительно с 20 июля по 20 августа. Максимальная активность этого потока придётся сегодня на час ночи. Полюбоваться им смогут жители всего Северного полушария Земли.

Метеоритный поток — это рой метеорных тел, вторгающихся в атмосферу Земли. Их яркое появление обусловлено сгоранием в атмосфере.