Ярославский зоопарк может стать больше в несколько раз

В эти выходные Ярославский зоопарк отметил свой десятилетний юбилей. Обитателей зоопарка в честь праздника накормили тортами, а мэр Ярославля Владимир Слепцов взял под опеку верблюжонка Милу. Однако самой важной новостью стало заявление директора зоопарка о планах по расширению в 10 раз. Кроме того, в Ярославле могут поселить слонов.

Мэр Владимир Слепцов покормил верблюжонка

— 10 лет назад на этой территории была лишь заболоченная местность и несанкционированная свалка. Изначально зоопарк занимал площадь 19 гектаров, сейчас уже 53, — сказал Теймураз Бараташвили, директор Ярославского зоопарка. — В планах у нас расширение территории до 200 гектаров, построим вертолётную площадку, новые водоемы и слоновник.



В день рождения зоопарка многих обитателей накормили специальными тортами

Заявления директора зоопарка несколько удивительны, ведь планы по строительству вертолётной площадки пока отложили.

В этом году в зоопарке родился дикобраз-альбинос: смотрим умилительные фото.