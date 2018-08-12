Ярославский зоопарк может стать больше в несколько раз 
Ярославский зоопарк может стать больше в несколько раз 

В эти выходные Ярославский зоопарк отметил свой десятилетний юбилей. Обитателей зоопарка в честь праздника накормили тортами, а мэр Ярославля Владимир Слепцов взял под опеку верблюжонка Милу. Однако самой важной новостью стало заявление директора зоопарка о планах по расширению в 10 раз. Кроме того, в Ярославле могут поселить слонов. 

Мэр Владимир Слепцов покормил верблюжонка 
Мэр Владимир Слепцов покормил верблюжонка 

— 10 лет назад на этой территории была лишь заболоченная местность и несанкционированная свалка. Изначально зоопарк занимал площадь 19 гектаров, сейчас уже 53, — сказал Теймураз Бараташвили, директор Ярославского зоопарка. — В планах у нас расширение территории до 200 гектаров, построим вертолётную площадку, новые водоемы и слоновник.

В день рождения зоопарка многих обитателей накормили специальными тортами
В день рождения зоопарка многих обитателей накормили специальными тортами

Заявления директора зоопарка несколько удивительны, ведь планы по строительству вертолётной площадки пока отложили

В этом году в зоопарке родился дикобраз-альбинос: смотрим умилительные фото.