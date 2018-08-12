В Ростовском районе Ярославской области снова проблемы с питьевой водой

В Ярославской области компания по обслуживанию скважин брала с людей деньги за опасную воду. Нарушения обнаружила Ростовская межрайонная прокуратура, взяв пробы из скважины в селе Дмитриановское. Пробы воды в том числе взяли из местной школы.

– Согласно протоколам лабораторных исследований, пробы воды по санитарно – химическим показателям (железо, мутность, запах превышают нормативные требования) не соответствует требованиям СанПиН, – пояснили в прокуратуре. – По информации администрации Ростовского МР, для улучшения качества питьевой воды необходимо строительство новых артезианских скважин и очистных сооружений комплексной очистки воды. Однако на момент проверки на указанные цели денежные средства в бюджете не предусмотрены.

Более того, скважину обслуживала компания «Новый путь», которая собирает плату с жителей за холодное водоснабжение. В отношении директора компании возбудили административное дело, а также частника и администрацию района обязали обеспечить село качественной привозной водой.

Проблемы с питьевой водой в этом году в Ростовском районе катастрофические. К ним подключился даже следственный комитет, возбудив уголовное дело после того, как выяснилось, что жители пили воду с запахом навоза.