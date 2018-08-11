ДТП сняли камеры наружного наблюдения

Поздно вечером 10 августа в Рыбинске на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского «Газель» сбила мужчину. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.



На видео видно, как двое мужчин переходят дорогу по зебре. Светофоры работают в ночном режиме — мигает жёлтый. Мужчины пропускают одну машину и идут неровной походкой. Один уходит вперёд, оказавшись на другой стороне дороги, начинает что-то пить из бутылки и не сразу замечает, что его товарища на большой скорости сбивает автомобиль. Сбитый мужчина отлетает на несколько метров и лежит на дороге.



Состояние пострадавшего в ДТП уточняется.



Видео аварии выложили в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики группы начали спорить, кто виноват в ДТП. Одни начали обвинять пешехода в том, что он шёл явно нетрезвый, а должен был убедиться в безопасности перехода. Другие винят водителя.



— Какой бы ни был, он идёт в установленном месте, — написал Егор Марченко. — А то что «Газель» пронеслась и даже не притормозила, это ничего? Водитель всегда должен соблюдать бдительность!

Весной на этом же месте машина насмерть сбила 14-летнего мальчика.