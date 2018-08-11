Жителю Ярославской области грозит выселение: мужчина просит помочь ему пристроить 20 собак
Житель Тутаева Пётр Шитов по образованию кинолог и всю жизнь занимается собаками. 61-летний пенсионер никак не может пройти мимо брошенной дворняги, забирает её домой, выхаживает, дрессирует и пытается отдать в добрые руки. Получилось так, что у мужчины сейчас живёт аж 20 собак: часть на его участке за городом, а часть в квартире. Соседям это не понравилось, и они обратились в суд.
— Мне угрожают выселением, — рассказал Пётр Шитов. — А куда мне их деть? Весной только шесть щенков нашёл, понёс в приют, а мне там ответили, мол своих кормить нечем, верни туда, откуда подобрал. Так и оставил у себя.
Мужчина корректирует поведение и приручает даже диких собак, денег на их содержание не просит, просит помочь пристроить тех питомцев, которые живут у него сейчас, и мечтает создать свой приют для животных.
— Мне местный батюшка обещал кусок земли выделить, — рассказал Пётр Шитов. — Но там надо еще домики для собак построить — это всё время.
Если вы готовы забрать себе питомца, то Пётр Шитов ждёт звонков по номеру +7-910-964-75-49.
Недавно в лесу Ярославской области нашли привязанного к дереву пса. Собака просидела без еды и воды три дня. Хозяин рассказал, почему решил так избавиться от животного.