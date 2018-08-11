Часть собак живёт в квартире

Житель Тутаева Пётр Шитов по образованию кинолог и всю жизнь занимается собаками. 61-летний пенсионер никак не может пройти мимо брошенной дворняги, забирает её домой, выхаживает, дрессирует и пытается отдать в добрые руки. Получилось так, что у мужчины сейчас живёт аж 20 собак: часть на его участке за городом, а часть в квартире. Соседям это не понравилось, и они обратились в суд.



— Мне угрожают выселением, — рассказал Пётр Шитов. — А куда мне их деть? Весной только шесть щенков нашёл, понёс в приют, а мне там ответили, мол своих кормить нечем, верни туда, откуда подобрал. Так и оставил у себя.



Мужчина подбирает бездомных четверолапых

Мужчина корректирует поведение и приручает даже диких собак, денег на их содержание не просит, просит помочь пристроить тех питомцев, которые живут у него сейчас, и мечтает создать свой приют для животных.



— Мне местный батюшка обещал кусок земли выделить, — рассказал Пётр Шитов. — Но там надо еще домики для собак построить — это всё время.



Если вы готовы забрать себе питомца, то Пётр Шитов ждёт звонков по номеру +7-910-964-75-49.



Пётр Шитов выхаживает собак и пытается их раздать

Мужчина говорит, что все его питомцы ладят с людьми

Людям не понравилось соседство с большим количеством собак

Мужчину вместе с его подопечными грозятся выселить

Недавно в лесу Ярославской области нашли привязанного к дереву пса. Собака просидела без еды и воды три дня. Хозяин рассказал, почему решил так избавиться от животного.

