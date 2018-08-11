Женщина с девочкой ушла из дома два дня назад

В Ярославле второй день разыскивают 40-летнюю Надежду Овчинникову вместе с её трехлетней дочерью Ариной.



— Женщина с ребёнком вышла из дома в Красноперекопском районе 9 августа и до сих пор не вернулась, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



С того времени Надежда не выходит с родственниками на связь.



Всех, кто видел женщину и девочку или знает, где они находятся, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102, 8 (4852) 21-02-02, 21-25-34.



В Ярославской области больше недели ищут 16-летнюю девушку. Её недавно видели в центре Рыбинска.

