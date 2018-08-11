ИК-1, где пытали заключённого

Адвокат избитого в Ярославской колонии Евгения Макарова Ирина Бирюкова обратилась к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой помочь в её госзащите, но ответа от уполномоченного по правам человека так и не получила.



— Так как заявление Бирюковой проигнорировано, адвокат фонда Эльдар Лузин направил Москальковой просьбу оказать содействие следствию — направить следствию свои заявления и ответы на них надзирающих органов по случаю с Макаровым, — рассказали в фонде «Общественный вердикт».



По мнению правозащитников, и федеральный, и региональный омбудсмен Сергей Бабуркин не раз посещали колонию и беседовали с Евгением Макаровым.



— У них есть информация значимая и необходимая для расследования этого дела, — рассказали в фонде.



Скандал в Ярославле разгорелся после того, как в СМИ попала видеозапись жестокого избиения сотрудниками ярославской колонии № 1 заключённого Евгения Макарова. После этого в колонии пошли проверки. 17 сотрудников отстранили от работы, 11 из них заключили под стражу. Недавно правозащитники снова сообщили об издевательствах над Евгением. Его посадили в ШИЗО за то, что он отказался на камеру мыть туалеты.

