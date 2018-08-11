Машину на ограждении увидели утром

Сегодня около девяти чесов утра на Московском проспекте под виадуком водители сняли повисший на ограждении внедорожник.



— Утром не все ещё проснулись, — написал подписчик группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» и выложил видео ДТП.



Ярославцы активно обсуждают утреннее происшествие, ведь дорога в тот момент была почти пустая.



— Не определился с полосой, — написал Вадим Зубов.



Водители говорят, что на этом месте такое случается часто.



— Я тоже на «двенашке» лет 6 назад висела там, — написала Анжелика Якубинская. — Я тогда была новичком. Подрезали справа, я руль влево и газку. Вот и повисла.



В апреле на этом же месте повис «Форд».