Каскадёры решили развлечься в пробке

Ярославские каскадёры присоединились к захватившему пользователей инстаграма новому челленджу Kikichallange.



В пробке каскадёр вышел из машины и начал рядом с автомобилем на обочине крутить сальто под песню Keke Do you love me.



Флешмоб Kikichallange захватил инстаграм-сообщество около недели назад. Его суть в том, что необходимо выйти из машины и танцевать рядом с ней под песню рэпера Дрейка в то время, как машина едет.



—Наш каскадёр решил разбавить красками рабочие будни, — рассказали в ярославском театре каскадёров «Ярфильм». — Так мы развлекаемся в пробках по дороге на работу.

Редакция 76.ru рекомендует не повторять подобное, поскольку с момента запуска этого челленджа были случаи травмирования танцующих у машин людей. Участники попадали под колёса, а машины в аварии.



Недавно ярославские каскадёры устроили шоу на Прусовских карьерах.