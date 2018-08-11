Машина вспыхнула во втором часу ночи

Сегодня в 1:20 ночи на Пятёрке загорелась грузовая машина. Жители дома 101 на улице Автозаводской увидели в окна пламя, а затем услышали сильный хлопок.



Жильцы выбежали из квартир и стали отгонять стоящие рядом машины, помогали друг другу откатить транспорт подальше от полыхающего авто.



Прибывшие на место пожарные спасти автомобиль не смогли.



— Машина полностью уничтожена на площади 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Жители дома уверены, что машину подожгли

— Пострадали ещё три машины, — рассказала жительница дома, во дворе которого сгорела машина, Татьяна Попова. — Владельцы в шоке. Мне с зарплатой учителя восстановить свой автомобиль будет очень тяжело.



Пока спасатели выясняют причину пожара, жители дома уверены, что это был поджог, но зачем такое сделали, не понимают. На место вызывали и полицию.



Грузовик полностью выгорел

В Ярославской области на ходу загорелась машины, водитель от страха выпрыгнул, а горящее авто протаранило дом.