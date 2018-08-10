Пожар в общежитии

Сегодня днём в Рыбинске начался пожар в доме с квартирами-малосемейками на улице Бориса Рукавицына. Чёрный густой дым повалил из окна пятого этажа.

Пожар начался в квартире молодой семьи, где выгорело всё. В это время жители соседних домов наблюдали за пожаром с балконов, обсуждая в соцсетях происходящее.

За пожаром наблюдали с балконов соседи

— Жалко молодую семью, у них сгорели все вещи и документы, — рассказывает в соцсетях Юлия Киселёва.



А жительница Рыбинска Олеся Половинко рассказала, что в этом доме пожар случается уже во второй раз.

Пожарные боролись с возгоранием около часа, проливая водой квартиру. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка у холодильника — именно он выгорел полностью вместе со стеной, у которой стоял.

В маленькой квартирке сгорело всё

Тем временем в Ярославле мать четырёх детей пытается добиться помощи от чиновников. После пожара семье негде жить, а в администрации предлагают помыть обгоревшее жильё.