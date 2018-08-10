28-летняя Дарья Коновалова

Подтянутое загорелое тело и мини-бикини — что ещё надо для того, чтобы взоры всех мужчин были прикованы к вам? Сексуальная 28-летняя модель Дарья Коновалова из Ярославля покоряет мир с обложек журнала VOGUE (этим летом она снималась для украинского издания) и знает секреты, как выглядеть идеально на пляже.

Мы собрали в этой подборке десять купальников модели, в которых она щеголяла на пляжах у морей и океанов этим летом. Стоит отметить, что предпочтение Дарья отдаёт классическим бикини одного тона, которые подчёркивают фигуру и загар.

Всё дело в цвете. Яркий оранжевый отлично смотрится на загорелом теле.

body body body 👅 Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova) 28 Июн 2018 в 10:57 PDT

Сдержанный серый выглядит нескучно благодаря украшению лифа.

Этот купальник Даша демонстрировала для журнала.

Съёмки проходили на пляже в Малибу.

Ещё один купальник для украинского VOGUE.

Сама Даша предпочитает более спортивный стиль в купальниках.

Your Spanish lullaby Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova) 5 Июл 2018 в 9:16 PDT

Свою карьеру модели Дарья Коновалова начала после победы на конкурсе «Мисс Ярославль» в 2009 году: какой она была раньше.