28-летняя Дарья Коновалова 
28-летняя Дарья Коновалова 

Подтянутое загорелое тело и мини-бикини — что ещё надо для того, чтобы взоры всех мужчин были прикованы к вам? Сексуальная 28-летняя модель Дарья Коновалова из Ярославля покоряет мир с обложек журнала VOGUE (этим летом она снималась для украинского издания) и знает секреты, как выглядеть идеально на пляже. 

Мы собрали в этой подборке десять купальников модели, в которых она щеголяла на пляжах у морей и океанов этим летом. Стоит отметить, что предпочтение Дарья отдаёт классическим бикини одного тона, которые подчёркивают фигуру и загар. 

Всё дело в цвете. Яркий оранжевый отлично смотрится на загорелом теле.

body body body 👅

Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova)

Сдержанный серый выглядит нескучно благодаря украшению лифа.

Miami flashback 👙 who wanna play? #missingwarm

Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova)

Этот купальник Даша демонстрировала для журнала.

Съёмки проходили на пляже в Малибу.

The best time right now 🧡 summer with @vogue_ukraine by @derekkettela

Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova)

Ещё один купальник для украинского VOGUE.

Сама Даша предпочитает более спортивный стиль в купальниках. 

Your Spanish lullaby

Публикация от Daria Konovalova (@dariakonovalova)

Свою карьеру модели Дарья Коновалова начала после победы на конкурсе «Мисс Ярославль» в 2009 году: какой она была раньше