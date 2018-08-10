Мини-бикини: восемь купальников уходящего лета от сексуальной супермодели Дарьи Коноваловой
Подтянутое загорелое тело и мини-бикини — что ещё надо для того, чтобы взоры всех мужчин были прикованы к вам? Сексуальная 28-летняя модель Дарья Коновалова из Ярославля покоряет мир с обложек журнала VOGUE (этим летом она снималась для украинского издания) и знает секреты, как выглядеть идеально на пляже.
Мы собрали в этой подборке десять купальников модели, в которых она щеголяла на пляжах у морей и океанов этим летом. Стоит отметить, что предпочтение Дарья отдаёт классическим бикини одного тона, которые подчёркивают фигуру и загар.
Всё дело в цвете. Яркий оранжевый отлично смотрится на загорелом теле.
Сдержанный серый выглядит нескучно благодаря украшению лифа.
Этот купальник Даша демонстрировала для журнала.
Съёмки проходили на пляже в Малибу.
Ещё один купальник для украинского VOGUE.
Сама Даша предпочитает более спортивный стиль в купальниках.
Свою карьеру модели Дарья Коновалова начала после победы на конкурсе «Мисс Ярославль» в 2009 году: какой она была раньше.