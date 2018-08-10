Девочку госпитализировали

В одном из торговых центров Ленинского района произошло ЧП: шкаф упал на шестилетнюю девочку и повредил ей палец на руке. Ребёнка пришлось госпитализировать. Палец удалось сохранить.



— Инцидент произошёл 9 августа. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru писал о том, что Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в Волге тела мужчины.

