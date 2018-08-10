Справа - главная мучительница девочек

Сегодня в ярославском суде прошло первое заседание по делу школьницы, которая издевалась над сверстницами.



Эта отвратительная история произошла год назад. Толпа школьников унизила двух девочек, сняв всё на видео. Они заставляли несчастных девчонок есть землю и танцевать голыми, били по голове и топили в воде. Видео с унижениями школьники выложили в соцсети. Оттуда информация разлетелась по всем СМИ страны и дошла до правоохранительных органов. Маленьких садистов вычислили, стали допрашивать. Главным доказательством стала та самая видеозапись. Двух школьниц отправили в образовательные учреждения закрытого типа. Под уголовную статью попала только одна девочка, потому что только ей на момент происшествия исполнилось 16 лет.



Сегодня она и две её жертвы встретились в суде. Заседание было закрытым. Сразу после него мы связались с мамой одной из пострадавших девочек.



- Были обвиняемая, моя дочь и ещё одна пострадавшая девочка. Сегодня нам задавали вопросы, как всё это происходило. Мы дочь готовили заранее, она пила успокоительные, но всё равно очень нервничала. А обвиняемая… Она спокойно сидела, даже посмеивалась. К нам не подходила, прощения не просила. У нас никто ни разу не попросил прощения, - рассказывает мама пострадавшей девочки Любовь.



Её дочь весь этот год пыталась справиться с последствиями тех издевательств. В школе, конечно, все знали о произошедшем. Через несколько дней после начала учебного года, девочка поругалась с кем-то из одноклассников. В ответ жестокие дети сказали ей: «Что, мало тебе было? Хочешь ещё?». Потом девочка замкнулась. Учительница заметила, что что-то не так, и рассказала маме. Мама обратилась к психологу. Оказалось, что дочка думала об отчаянном шаге.



- Она до сих пор пьёт антидепрессанты, посещает психолога и психиатра. Конечно, она замкнулась, перестала общаться со сверстниками. Больше потянулась к животным. Сейчас пошла в конную школу, там у неё появились новые подруги. А мне тогда пришлось даже уволиться с работы, потому что дочка первые месяцы боялась одна находиться на улице: я провожала её до школы и встречала, - рассказывает Любовь.



Мама предлагала дочке: давай сменим школу, район и даже город. Но девочка отказалась, сказала, что справится. Кстати, её главная мучительница (та, которая и попала под уголовную статью) всё это время находится на свободе, спокойно перемещается по городу. С ней пострадавшая девочка несколько раз пересекалась во дворе.



- Она никак на мою дочь не реагирует, агрессии, к счастью, нет, - рассказывает мама пострадавшего ребенка.



Женщина хочет, чтобы мучительница её дочки села за решётку. Следующее заседание состоится в Ярославле 23 августа.