Ярославцы жалуются мэру на кандидатов в депутаты в облдуму

Ярославцев настолько одолела агитация кандидатов в депутаты, что они пожаловались мэру на их бурную деятельность. Жалобу написали жители дома № 5а по улице Кривова, у которых две недели двор был завален ветвями деревьев.

Жалобу озвучили на утренней планёрке. За что тут же вступился глава Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.

— Сейчас идет активная фаза агитации кандидатов в депутаты, много работ по опиловке деревьев. И некоторые кандидаты не успевают их убирать. Всё уберем, — отчитался глава района.

Также на утренней планёрке мэр велел устроить тотальный контроль по городу сотрудникам МЧС и полиции в ближайшие три дня.

Ярославские кандидаты в депутаты готовы на сумасшедшие поступки ради пиара: какие, смотрим тут.