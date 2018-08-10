Мужчина и женщина погибли до приезда скорой

В Ярославской области произошло смертельное ДТП: на трассе Пошехонье — Данилов столкнулись «Тойота» и мопед. За рулём мопеда был 38-летний мужчина, а за рулём иномарки — 28-летний водитель. Авария произошла в три часа ночи и, возможно, оба водителя слишком поздно заметили друг друга.



— В результате аварии на месте погибли водитель мопеда и его 38-летняя пассажирка. Второй пассажир мопеда — 37-летняя женщина — доставлен в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По факту ДТП проводится проверка.



Ранее 76.ru рассказывал о том, как ДТП с маршруткой парализовало движение в городе.