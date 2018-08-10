В Ярославле подходит к концу вторая смена молодежного трудового движения «ЯрОтряд». В ней работают 102 подростка от 14 до 17 лет. Кроме этого, школьники участвуют в многочисленных творческих, профориентационных, тренинговых и экскурсионных мероприятиях.



Только за вторую смену работу получили 100 ярославских подростков

— В зависимости от возраста, у участников различная продолжительность рабочего дня: 14-летние трудятся по 4 часа в день, 15-летние — по 5 часов, а 16-ти и 17-летние — по 7 часов 5 дней в неделю, — рассказали в мэрии Ярославля. — Ребята работают во всех районах города. Когда закончится смена, они получат зарплату в размере минимальной оплаты труда. Всего на это из бюджета выделено более миллиона рублей.



Корреспонденты 76.ru поинтересовались у ребят, что они сделали за смену и на что потратят заработанные деньги.



Дмитрий Смирнов, участник движения «ЯрОтряд»:



— Заработанный деньги я скорее всего оставлю и буду тратить по мере нужды. В этой смене я был бригадиром. Вместе с другими ребятами я подметал мусор, очищал мусорные баки и выпалывал сорняки из клумб. «ЯрОтряд» дал мне ответственность. Теперь я не буду кидать фантики и прочий мусор на землю, только в урну!



Яротрядовец Михаил на заработанные деньги купит себе часы. В лагере он нашёл новых друзей и также, как Дима, осознал, что мусорить — плохо:



— Мусорить не буду больше. Убирать чужой мусор не так уж весело. И да, мне понравилось здесь работать, — сказал Михаил, участник трудового движения «ЯрОтряд».



Андрей использует заработанные деньги на покупку ноутбука:



— ЯрОтряд дал мне новых друзей, первый опыт работы. Эмоций хороших много получил за смену, — говорит Андрей, участник трудового движения «ЯрОтряд».



Ярослав Смирнов, яротрядовец, зарплату потратит на отдых:



— Заработанные деньги я отдам маме, и мы с ней вместе в конце августа поедем отдыхать. За смену я, как и другие ребята, подметал, убирал мусор. Еще на пляже прибирался. Именно здесь я понял, сколько стоят деньги, — рассказал Ярослав, участник трудового движения «ЯрОтряд».



Гриша на свою зарплату купит родителям подарок:



— Участие в «ЯрОтряде» принесло мне деньги, а также понимание труда, — говорит Гриша, участник трудового движения «ЯрОтряд».



Илья пошёл работать в трудовой лагерь, чтобы купить себе телефон, а Даниил на свою первую зарплату купит хромакей и освещение: так он оборудует свое рабочее место:



— Чего только мы не делали за смену. И пололи, и подметали, и убирали траву и листья, и даже цветы переносили. В свободное время я занимаюсь воркаутом. Со многими ребятами нашел общий язык. «ЯрОтряд» дал мне представление о том, что такое взрослая жизнь. Раньше я не понимал того, как родители приходят домой и устают. Теперь я стал понимать, каково это — работать, — рассказывает Даниил.



Вторая смена «ЯрОтряда» закроется 10 августа, тогда же начнётся третья.

