Регистратура больше напоминает отделение банка

- Пациент с талончиком А-53, пройдите в окно регистратуры №2, - раздаётся при входе в поликлинику девятой больницы.

Зал в бежево-зелёных тонах, рады кресел для пациентов, автомат, выдающий талончики, четыре человека в окнах регистратуры — «Как в банке» - смеются работники больницы. Сегодня после ремонта открыли второе хирургическое отделение. Главный врач больницы Станислав Белокуров проводит экскурсию для руководства области по отделению, а уже вечером в палаты начнут обживать пациенты. В одном крыле свеженький ремонт, чистота, окна на распашку, чтобы выветрить остатки запаха стройматериалов. Второе крыло закрыто — ремонт там должны начать завтра.

Для руководства области по отремонтированному отделению провели эескурсию

- Палаты трёх типов, - говорит один из врачей и открывает двери в четырехместную палату.

- А здесь что? Вип-палата? - интересуется один из чинолвников, входя в палату с телевизором, рассчитанную на одного человека.

- Никакого «Вип», это палата повышенной комфортности, - немного тушуясь перед прессой, быстро останавливает его врач.

В коридорах вместо зелёной краски светлая плитка.

В отделении заменили системы отопления, канализации, электропроводку, провели перепланировку. Теперь здесь семь современных палат: на 4, на 2 и на 1 кровать, новые перевязочные. Полностью обновили санитарные комнаты, появились душевые. Стоимость ремонта – около шести миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета.



- В этом году нашей больнице исполняется 50 лет, и хорошего капремонта здесь не было никогда, – сказал главный врач девятой больницы Станислав Белокуров.

Обновленные коридоры и палаты сильно контрастируют с теми, которые ещё ждут лучшего времени. Директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев сказал, что дождаться они его могут уже этой осенью.



- Принято решение о выделении из областного бюджета средств на проведение второго этапа капитального ремонта 9-й больницы, - рассказал врачам Руслан Саитгареев.



На стене вывесили фото того, как выглядело отделение до ремонта, и как выглядит после

Четырехместная палата

Палата на двух человек

Палата повышенной комфортности

Экстренная операционная

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