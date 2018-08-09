За кресла депутатов борются около 500 человек

9 сентября ярославцам предстоит выбирать депутатов Ярославской областной думы. Это 50 человек, которые будут решать важнейшие вопросы нашей с вами жизни ближайшие 5 лет.

В избирательной комиссии по Ярославской области рассказали, сколько человек решили бороться за статус областного депутата в этот раз.

— Всего у нас 492 зарегистрированных кандидата: 335 по партийным спискам и 157 по одномандатным округам, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — По спискам получается конкурс 13,4 человека на место, а по одномандатным — 6,28 человека на место.

В среднем в разных округах за одно место борются от 4 до 9 кандидатов. Больше всего желающих стать депутатами в городах. Чуть меньше — по сельским районам.

Несмотря на высокий конкурс, попасть в 7-й созыв областной думы мечтают гораздо меньше кандидатов, чем в 2013 году. Тогда на выборы шли около 1100 кандидатов.

Кстати, мы сделали подборку самых важных решений, которые принимали депутаты прошлого созыва. Например, отменили выборы мэров и сэкономили на людях.