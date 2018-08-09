Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

В небе — черные клубы дыма

В центре Ярославля — крупный пожар. На площади Волкова горит недостроенный торговый центр. Полыхает «Волков-плаза» — один из самых известных и скандальных долгостроев города. Мы переходим в режим онлайн-трансляции.

15:23

Очевидцы сообщают — на месте работают три машины пожарных.

15:24

Горит обшивка недостроенного здания.

15:28

15:30

— Локализация предварительная произведена, пожар не распространяется, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.



15:31

С недостроя валил густой чёрный дым.

15:36

Сейчас со здания не идёт дым, пожарные работают внутри.

15:39

Пожарные работают на месте

15:40

15:40

Продавщица в ларьке фастфуда рядом с горевшим недостроем рассказала, что всё произошло очень быстро, в считаные секунды:

— Сразу вверх поднялся столб дыма!

15:42

Пожарные говорят, что горел утеплитель на крыше. Предполагают, что могли что-то оставить неправильно на стройке рабочие. Но говорят, что рабочих здесь в последнее время не было.

15:46

Так пожар выглядел сверху. За фото спасибо читательнице 76.ru Екатерине Ветровой.

15:47

А так стройка выглядела до пожара. Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами!