В небе — черные клубы дыма
В небе — черные клубы дыма

В центре Ярославля — крупный пожар. На площади Волкова горит недостроенный торговый центр. Полыхает «Волков-плаза» — один из самых известных и скандальных долгостроев города. Мы переходим в режим онлайн-трансляции.

Очевидцы сообщают — на месте работают три машины пожарных.

Горит обшивка недостроенного здания.

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

— Локализация предварительная произведена, пожар не распространяется, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

С недостроя валил густой чёрный дым.

Сейчас со здания не идёт дым, пожарные работают внутри.

Пожарные работают на месте
Пожарные работают на месте

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

Продавщица в ларьке фастфуда рядом с горевшим недостроем рассказала, что всё произошло очень быстро, в считаные секунды:

— Сразу вверх поднялся столб дыма! 

Пожарные говорят, что горел утеплитель на крыше. Предполагают, что могли что-то оставить неправильно на стройке рабочие. Но говорят, что рабочих здесь в последнее время не было.

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

Так пожар выглядел сверху. За фото спасибо читательнице 76.ru Екатерине Ветровой.

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция

А так стройка выглядела до пожара. Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами!

Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция