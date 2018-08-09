Срочно! В центре Ярославля горит «Волков-плаза»: онлайн-трансляция
В центре Ярославля — крупный пожар. На площади Волкова горит недостроенный торговый центр. Полыхает «Волков-плаза» — один из самых известных и скандальных долгостроев города. Мы переходим в режим онлайн-трансляции.
Очевидцы сообщают — на месте работают три машины пожарных.
Горит обшивка недостроенного здания.
— Локализация предварительная произведена, пожар не распространяется, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
С недостроя валил густой чёрный дым.
Сейчас со здания не идёт дым, пожарные работают внутри.
Продавщица в ларьке фастфуда рядом с горевшим недостроем рассказала, что всё произошло очень быстро, в считаные секунды:
— Сразу вверх поднялся столб дыма!
Пожарные говорят, что горел утеплитель на крыше. Предполагают, что могли что-то оставить неправильно на стройке рабочие. Но говорят, что рабочих здесь в последнее время не было.
Так пожар выглядел сверху. За фото спасибо читательнице 76.ru Екатерине Ветровой.
А так стройка выглядела до пожара. Мы завершаем трансляцию. Спасибо, что были с нами!