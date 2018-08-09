Идя к мечте, можно стать миллионером

В Ярославле студентка педагогического университета выиграла грант в один миллион рублей.



Валерия Михалутина с детства занимается хореографией и ведет свой танцевальный кружок. И во Всероссийском конкурсе молодежных проектов она представила свой проект под названием «Точка опоры». Жюри высоко оценило проект ярославны и выделило ей такой внушительный грант.



— Мой проект направлен на развитие танцевальных коллективов, чтобы небольшие самостоятельные студии могли проводить мастер-классы, знакомиться с различными видами хореографии, получать теорию по истории танца, уметь правильно подбирать костюмы и фонограмму, — рассказывает Валерия.



О, счастливчик! Ярославец сорвал куш, купив лотерейный билет за копейки.



Сейчас проект уже вовсю работает, Валерия проводит мастер классы в Ярославле и Ярославской области. Помимо этого девушка организует конкурсы, например, конкурс для балетмейстеров.

