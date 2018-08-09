Из-под новой фрески проступило более древнее изображение

Необыкновенный снимок выложила на своей страничке в фейсбуке директор Некоузского культурно-этнографического центра Ольга Баскакова. На фото — фреска в церкви Преображения в селе Спас-Ильдь. «Прозревшая» фреска, как ей называют местные.



Выглядит действительно удивительно — от фрески, изображающей Иисуса Христа, откололся кусок. Как раз там, где были нарисованы глаза. И за отколовшимся куском люди увидели другое изображение — оказывается, там тоже лик Христа.



— Как точно отвалилось-то! Не перестаю удивляться нашим краям и верить в чудеса, конечно, — пишет Ольга.



И не зря. У чудо-фрески история такая, что и правда задумаешься. Как «прозрел» Спаситель, рассказали в рыбинской епархии. Конечно, с оговоркой, что это лишь история, дело-то давнее. Но зато какая история!



«Прозрела» фреска около десяти лет назад. В тех краях охотились двое мужчин. Выйдя из леса, увидели церковь, решили зайти. Трезвые были или пьяные, сейчас уж никто не вспомнит, но решили поглумиться.



Храм Преображения в селе Спас-Ильдь был построен в 1799 году. В своды церкви вставлены голосники — глиняные емкости для улучшения резонанса. Сейчас церковь заброшена.

— Бога нет! — крикнул один из охотников, достал ружье и начал палить дробью по стенам. Одна из дробин угодила прямо в лик Христа. Тогда-то кусок фрески и отвалился — и проступило ранее нарисованное изображение. А другая пуля срикошетила — прямо в стрелявшего.



На изображении остались следы от дроби

— Мужчина тогда погиб прямо в храме. А его друг скончался через неделю — от чего, так и не понял никто, — рассказал пресс-секретарь рыбинской епархии Евгений Глазунов. — А на фреске так и остались следы от пуль — на волосах и около носа.



Странные вещи с храмами в Ярославской области происходили не раз. В 2007 году на храме Николы Рубленый город в центре Ярославля из-под верхнего слоя штукатурки проступили буквы «Аз воздам». Тогда реставраторы говорили, что надпись появилась после того, как рядом с храмом бизнесмен без разрешения хотел построить особняк.

