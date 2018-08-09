Репик прописался в Ярославской области

В Ярославле приступили к ремонту дорог за счёт известного миллиардера, руководителя группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика. Богач прописался в Ярославской области, благодаря чему огромные деньги с его налогов пойдут в бюджет нашего региона. В июне этого года Репик на встрече с Дмитрием Мироновым сам высказал желание прописаться в Ярославской области.



— Это принесло в бюджет города 1,5 миллиарда рублей. 400 миллионов из них пойдут на ремонт дорог, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Сейчас работы начались на улицах Панина в Брагино и Гагарина в Красноперекопском районе. Асфальтировать дороги будут большими «картами», захватом по 100 метров каждая. Власти обещают, что ремонт на этих улицах закончится в течение 10 дней.



Справка 76.ru



Алексей Репик (38 лет) — российский общественный деятель, бизнесмен, член Экономического совета при президенте РФ, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Занимает 47-е место из 200 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2018 году оценивается в 2,1 миллиарда долларов.