Как шьют новую форму, похвастался дизайнер

Ярославский «Локомотив» решил немного измениться внешне в новом сезоне. Игровую форму для команды разработал костромской дизайнер Михаил Антипин. Он выложил у себя в твиттере фото из швейного цеха, на которых видно, как изменится форма команды.



— Серьезное событие: ярославский «Локомотив» всё же сменил форму, — написал Михаил Антипин. — Столько в одном дизайне не играл, пожалуй, никто в КХЛ. Эпоха Баффало’06 прошла.

Новая форма будет темнее

По выложенным дизайнером фото видно, что новая форма темнее прошлой: стало меньше белого, на рукавах появились тёмно-синие вставки, да и основной красный цвет стал более тёмным.



Как пишет дизайнер, презентация нового облика команды пройдёт в Ярославле уже скоро.

Так выглядит дизайн на бумаге

Сейчас команда готовится к сезону. Мы узнали, кем усилились «железнодорожники» и сколько будут стоить билеты на домашние игры.

