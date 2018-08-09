Сотрудники ГИБДД оформляют аварию

Сегодня утром около третьей больницы сбили пожилого мужчину.



— Он с пешеходной зоны сошёл на зону парковки, и его толкнула машина, — рассказали очевидцы. — А у пенсионера ДЦП, и он не контролирует свои движения. То есть он сошёл на проезжую часть и не понял этого. И когда увидел машину, ничего сделать не смог.



Мужчину тут же отвели в приёмный покой. Серьёзных травм у него нет, только ободрано колено.

