На камеры видеонаблюдения попала запись аварии, где у маршрутки с пассажирами отвалилось колесо прямо во время рейса.

Колесо отлетело прямо во время движения

— Всё произошло на перекрёстке улицы Гагарина с Московским проспектом, когда пазик подъезжал к светофору, — рассказывают очевидцы.



В записи видно, как маршрутка двигалась по левой полосе, как неожиданно от неё покатилось вперёд левое переднее колесо. Сам автобус тут же накренило в бок. Водитель затормозил через десять метров и начал высаживать пассажиров прямо на оживлённом проспекте. ЧП случилось с автобусом № 98. Водитель дождался подмоги, прикрутил колесо и спокойно поехал дальше.

Накануне в Ярославской области микроавтобус жёстко влетел в машину, стоявшую на светофоре: пострадал ребёнок.